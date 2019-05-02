Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский BoeingРБК вчера в 14:09

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
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СК начал проверку после столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом в Шереметьево

Агентство Москвавчера в 16:34

СК начал проверку после столкновения погрузчика с самолетом в Шереметьеве

Вечерняя Москвавчера в 16:53

СК начал проверку после столкновения машины техслужб с самолетом в Шереметьеве

Москва 24вчера в 16:46

В Шереметьево рассказали о столкновении автомобиля с самолетом

РИА Новостивчера в 13:46

Служебный автомобиль врезался в пассажирский самолет в «Шереметьеве»

РИАМОвчера в 13:30

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

Интерфаксвчера в 13:15

В Шереметьево прокомментировали столкновение самолета и служебной машины

РЕН ТВвчера в 14:10
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«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
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Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

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Армия и оружие

В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области

Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо

Продукция завода по сборке холодильников, что открылся в Алеппо, пользуется бешеным спросом в Сирии, потому что цены местных производителей гораздо ниже, чем у иностранных конкурентов.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга

Обновлено в 02:43
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Происшествия

Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае

В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле

Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Авто

Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину

Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.
Обновлено в 02:10
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии

В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Авто

Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта

Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша

На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Гаджеты

Xiaomi: мы поставили больше смартфонов, нежели сообщают аналитики

На днях компания IDC сообщила, что Xiaomi в период с января по март включительно реализовала в глобальном масштабе примерно 25,0 млн смартфонов, заняв 8,0 % мирового рынка.
Обновлено в 01:56
Общество

Гроза и штормовой ветер обрушатся на жителей Башкирии 3 мая

Согласно прогнозу ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 3 мая,по Республике Башкортостан местами ожидаются грозы и усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду.
Обновлено вчера в 04:15
Игры

Epic Games Store раздает бесплатно еще одну игру

До 16 мая текущего года все клиенты веб-магазина Epic Games Store имеют возможность бесплатной загрузки классического пазла World of Goo, который заключается в построении мостов, высоких башенных конструкций и иных зданий из шариков Гуу.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург». Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая.
Обновлено в 00:52
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