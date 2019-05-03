Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский BoeingРБК вчера в 14:09
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
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СК начал проверку после столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом в Шереметьево
Агентство Москвавчера в 16:34
СК начал проверку после столкновения погрузчика с самолетом в Шереметьеве
Вечерняя Москвавчера в 16:53
СК начал проверку после столкновения машины техслужб с самолетом в Шереметьеве
Москва 24вчера в 16:46
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Общество
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На Украине придумали способ увеличить численность армии
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Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
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Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
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В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске
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Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
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Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
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Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой
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