Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский BoeingРБК вчера в 14:09

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
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СК начал проверку после столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом в Шереметьево

Агентство Москвавчера в 16:34

СК начал проверку после столкновения погрузчика с самолетом в Шереметьеве

Вечерняя Москвавчера в 16:53

В Шереметьево прокомментировали столкновение самолета и служебной машины

РЕН ТВвчера в 14:10

В Шереметьево рассказали о столкновении автомобиля с самолетом

РИА Новостивчера в 13:46

Служебный автомобиль врезался в пассажирский самолет в «Шереметьеве»

РИАМОвчера в 13:30

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

Интерфаксвчера в 13:15

СК начал проверку после столкновения машины техслужб с самолетом в Шереметьеве

Москва 24вчера в 16:46
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Общество

Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в Крыму, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Феодосии.
Обновлено в 01:36
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев

«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом

Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Экономика

Афипский НПЗ перешел во владение группы «Сафмар» Гуцериева

Афипский НПЗ, ранее находившийся под управлением ГК New Stream, перешел в 100%-ное владение ГК "Сафмар" Михаила Гуцериева, следует из базы данных "Спарк".
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено вчера в 12:52
Наука

В Британии испытали модель первого в истории самолёта без закрылков

Обновлено в 00:44
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Вместе с 42-летний супругой Лайвли позировала фотографам и буквально светилась от счастья.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске

Возгорание кровли в торгово-развлекательном центре в Иркутске могло произойти в результате поджога, сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Дети погибли от торнадо в Китае

На севере Китая двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут.
Обновлено в 01:40
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Следователи проверяют сообщение о петербургских «детях-маугли»

Обновлено в 01:18
Хоккей

Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Политика

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения продукт

Ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото, Япония) считают, что регулярное употребление риса может снизить риск ожирения.
Обновлено вчера в 02:36
Интернет

Google Chrome признали самым популярным в мире браузером

Google Chrome стал самым популярным браузером. Его используют 65% интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия

Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой

Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье

Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Шоу-бизнес

Майе Донцовой из «Дома-2» вызвали скорую помощь

Купин сперва пытался поставить Донцову на ноги при помощи чаев, но ближе к вечеру они все же решили вызвать скорую помощь, так как состояние девушки совсем не улучшалось.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено вчера в 00:58
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
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