Транспорт

В Шереметьеве признали скопление багажаВести.Ru 14:55

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня. Тогда Минтранс пообещал принять жесткие меры, если ситуация не будет быстро исправлена, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

В «Шереметьево» снова трудности с обслуживанием багажа

Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.
Ведомости13:18

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«Ведомости» сообщили о масштабном сбое в обслуживании багажа в Шереметьево

Коммерсантъ14:43

В «Шереметьево» снова трудности с обслуживанием багажа

Ведомости13:18

Багажная лента в Шереметьеве заработала после получасовой неисправности

Москва 2414:33

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

РИА Новости14:21

Багажная лента в Шереметьеве заработала после получасовой неисправности

Вечерняя Москва14:12

Багажная лента в аэропорту Шереметьево заработала в штатном режиме после получасовой неисправности

Агентство Москва13:57

В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения

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