Транспорт
В Шереметьеве признали скопление багажаВести.Ru 14:55
Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня. Тогда Минтранс пообещал принять жесткие меры, если ситуация не будет быстро исправлена, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.Ведомости13:18
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