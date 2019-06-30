В Шереметьеве признали скопление багажаВести.Ru 14:55

Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами.

с чего всё началось

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня. Тогда Минтранс пообещал принять жесткие меры, если ситуация не будет быстро исправлена, передает РИА Новости.

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