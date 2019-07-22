Экономика
В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes 07:32
Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Политика
Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языке
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.
Обновлено в 09:55
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:10
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Кино
Вышел полноценный трейлер сериала «Звездный путь: Пикар»
Обновлено в 16:06
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 15:36
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов
Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.
Обновлено в 13:25
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Куры-несушки обвалили американский рынок
Крупнейший производитель яиц в США — Cal-Maine Foods — отчитался об убытках, вызванных «чрезмерной активностью кур-несушек».
Обновлено в 12:59
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Футбол
Месси сыграл в футбол с детьми на пляже
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.
Обновлено в 12:55
Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Обновлено в 15:35
Политика
Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Обновлено в 15:20
Футбол
Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров
Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира.
Обновлено в 14:09