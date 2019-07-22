Экономика

В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes 07:32

Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
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Китай обзавелся собственной NASDAQ

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ОБЗОР: Торги на новой технологической бирже Китая прошли с резким ростом

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Как первая китайская технологическая биржа способна помочь Пекину в торговой войне с США

RT на русском13:40
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Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Политика

Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языке

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.
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Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Кино

Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит

Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах после обработки 42% протоколов

Обновлено в 03:00
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором

АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
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Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину

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У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
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FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

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Шоу-бизнес

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На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Путешествия

Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Россия и Турция обсуждают совместное производство элементов С-400

Обновлено в 06:22
Кино

Вышел полноценный трейлер сериала «Звездный путь: Пикар»

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Футбол

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 15:49
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Технологии

Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов

Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.
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Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Экономика

Куры-несушки обвалили американский рынок

Крупнейший производитель яиц в США — Cal-Maine Foods — отчитался об убытках, вызванных «чрезмерной активностью кур-несушек».
Обновлено в 12:59
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Футбол

Месси сыграл в футбол с детьми на пляже

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.
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Политика

Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Обновлено в 15:35
Политика

Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Обновлено в 15:20
Футбол

Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров

Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира.
Обновлено в 14:09
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