Экономика
В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes 07:32
Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина является «общей бедой» Европы.
Обновлено в 11:08
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса
В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение.
Обновлено в 12:19
Наука
Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки
Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено 20 июля в 06:06
Экономика
В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Больше четверти рабочих мест в России обеспечивает малый бизнес
Малый и средний бизнес (МСП) обеспечивают работой 18,3 миллиона человек, а это 25,6% от всех рабочих мест в стране.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено в 16:03
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Футбол
Браими стал игроком «Аль-Райяна»
Алжирский полузащитник Ясин Браими подписал контракт с «Аль-Райяном». Соглашение рассчитано на три года.
Обновлено в 15:35
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Футбол
Игрок «Уфы» сходил «на ноготочки» к болельщице
Обновлено в 13:35
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Здоровье
В Орегоне приняли закон, по которому школьники смогут брать выходные для поправки психического здоровья
В американском штате Орегон приняли закон, который позволяет студентам брать «дни психического здоровья» так же, как и больничные дни.
Обновлено в 11:27