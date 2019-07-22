Экономика

В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes вчера в 07:32

Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
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