Экономика
В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes вчера в 07:32
Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
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Как первая китайская технологическая биржа способна помочь Пекину в торговой войне с США
RT на русскомвчера в 13:40
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