Экономика
В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQForbes вчера в 07:32
Новая торговая площадка называется Star Market и работает на базе Шанхайской биржи. Разместить свои бумаги на ней согласились больше 140 компаний, пишет Financial Times. В первый день на бирже дебютировали только 25 компаний — от разработчиков микросхем до производителей медицинского оборудования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как первая китайская технологическая биржа способна помочь Пекину в торговой войне с США
RT на русскомвчера в 13:40
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Происшествия
Летевший в Москву самолет Azur Air вернулся в Анталью
Самолет российской Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Москва, вернулся в аэропорт вылета «с целью обеспечения безопасности полетов», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Кино
Светлана Немоляева рассказала о съемках с Сергеем Шнуровым
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию
Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.
Обновлено в 01:47
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи
В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Литве предупредили о белорусском «огромном ударе» по Европе
По словам депутата, запуск БелАЭС станет «огромным ударом для всей Европы».
Обновлено в 03:24
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Финансы
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
В Ставрополе назначен новый командующий 49-й общевойсковой армией
В Ставрополе назначили нового командующего 49-й общевойсковой армией, штаб которой размещен в Ставрополе.
Обновлено в 01:10
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Эффектная защита 80-х годов от угона: у вас такая была?
Ни один угонщик не тратит время на поиски спрятанных где-то выключателей, реле и прочих управляющих средств, с помощью которых владелец машины отключает свою противоугонку.
Обновлено в 03:03
Политика
Массовое отключение электроэнергии произошло в Венесуэле
В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электроэнергии, которое затронуло 16 штатов. В столичном метро не работают три ветки.
Обновлено вчера в 21:24
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Футбол
Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни
Обновлено в 02:18
Футбол
Экс-игрок «Рубина» Ребров продолжит тренировать «Ференцварош»
Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров продлил контракт с командой из Будапешта.
Обновлено в 03:01
Технологии
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено в 00:46