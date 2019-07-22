Экономика
В Шанхае запустили аналог биржи NasdaqИнтерфакс 07:28
В торгах участвовали бумаги 25 компаний, за дебютную сессию биржи их котировки в среднем выросли на 140%. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад. Площадкой Star Market управляет Шанхайская фондовая биржа.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
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