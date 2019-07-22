Экономика
В Шанхае запустили аналог биржи NasdaqИнтерфакс 07:28
В торгах участвовали бумаги 25 компаний, за дебютную сессию биржи их котировки в среднем выросли на 140%. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад. Площадкой Star Market управляет Шанхайская фондовая биржа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика
Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине
Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Политика
В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко
По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
В Сети появились рендеры «умных» часов от Oppo со складным дисплеем
Компания Oppo запатентовала новую технологию еще в прошлом году, но огласка разработки случилась только сейчас.
Обновлено в 08:06
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Чайка похитила собаку на глазах у хозяина
Обновлено в 07:29
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Общество
В Крыму закрыли лагерь, где отравились дети
Обновлено в 07:45
Экономика
Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК
В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.
Обновлено в 07:47
Технологии
Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков
Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
WSJ: Китай подписал соглашение об использовании базы ВМС Камбоджи
Китай подписал секретный договор с Камбоджей, предоставляющий китайской армии эксклюзивный доступ на военно-морскую базу Камбоджи в Сиамском заливе.
Обновлено в 05:57
Политика
В правительстве Украины прошли масштабные обыски
Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт».
Обновлено в 08:17
Футбол
Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе на матч с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 2-го тура РПЛ с «Сочи» рассказал, что нападающий Артем Дзюба остался в запасе из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 14:36
Авто
В кроссовере BMW iNext появится экзотический руль
Напомним, что прототип BMW iNext был представлен в 2018 году на борту авиалайнера Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Нападающего «Торпедо» Шрёдера встретили в костюме Черепашки-ниндзя
28-летнему американскому нападающему нижегородского «Торпедо» Джордану Шрёдеру устроили необычную встречу в аэропорту.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Ученые разоблачили популярные мифы о женской груди
Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис в интервью изданию Daily Mail развенчала ряд популярных мифов о женской груди.
Обновлено в 06:35
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
Обновлено в 08:23
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34