Экономика

В Шанхае запустили аналог биржи NasdaqИнтерфакс 07:28

В торгах участвовали бумаги 25 компаний, за дебютную сессию биржи их котировки в среднем выросли на 140%. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад. Площадкой Star Market управляет Шанхайская фондовая биржа.
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В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQ

Forbes07:32

В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq

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