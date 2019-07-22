Экономика
В Шанхае запустили аналог биржи NasdaqИнтерфакс 07:28
В торгах участвовали бумаги 25 компаний, за дебютную сессию биржи их котировки в среднем выросли на 140%. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад. Площадкой Star Market управляет Шанхайская фондовая биржа.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Политика
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Beyond: Two Souls вышла на ПК. Стоимость в EGS – 782 рубля
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АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении.
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Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
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В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Технологии
Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
Экономика
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На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
Обновлено в 10:03
Политика
Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС
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Происшествия
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Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
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Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
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Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Помпео назвал Иран угрозой для всего мира
Госсекретарь Майкл Помпео назвал Иран угрозой для всего мира.
Обновлено в 13:24
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
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Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками
Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.
Обновлено в 12:05
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Зеленский создал лояльную себе Раду без коалиции
Зеленский грезит идеей обновить украинский политический олимп. А в Раде придется сталкиваться с до боли знакомыми лицами.
Обновлено в 05:53