В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»Газета.Ru 14:09

с чего всё началось

Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua. В украинском клубе назвали появившуюся информацию слухами.

В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»

Происшествия Происшествия Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Происшествия Происшествия В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.

Общество Общество Pornhub рассказал о влиянии работы правительства на интерес к порно Популярный порнографический ресурс Pornhub попытался установить аналогию между приостановкой работы правительства США и посещением порносайта.

Экономика Экономика S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-" Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.

Авто Авто Ford Mondeo наконец-то обновился

Авто Авто Nissan представил седан Altima на гусеницах Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».

Авто Авто УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот» Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.

Происшествия Происшествия В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.

Авто Авто Volvo заменит V40 купе-кроссовером Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.

Гаджеты Гаджеты Опубликовано видео нового смартфона LG G8 ThinQ В Сети было опубликовано видео смартфона LG G8 ThinQ, который внешне сильно схож с моделью G7 ThinQ.

Общество Общество Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук.

Авто Авто Tesla планирует сократить число сотрудников на 7% Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.

Культура Культура Скончался известный телеведущий Виктор Мочалов В России скончался известный ведущий, работавший на телеканале «2х2».

Космос Космос Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.

Авто Авто Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Наука Наука Обнаружен старейший в мире экземпляр таблицы Менделеева

Экономика Экономика Акции Tesla упали более чем на 13% после сообщений о сокращениях Ценные бумаги производителя электрокаров Tesla на бирже Nasdaq упали после открытия торгов.

Интернет Интернет Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.

Космос Космос Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Авто Авто Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera

Космос Космос Япония запустила в космос ракету с семью спутниками Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников.

Происшествия Происшествия Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.

Культура Культура Скончался известный сатирик Семён Лившин В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.

Культура Культура Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.

Общество Общество «Желтые жилеты» анонсировали самую массовую акцию в Париже Французское протестное движение «желтых жилетов» 19 января проведет в Париже очередную массовую акцию.

Происшествия Происшествия Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.

Экономика Экономика Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.