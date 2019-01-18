В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»Газета.Ru 14:09

Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua. В украинском клубе назвали появившуюся информацию слухами.

В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»

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