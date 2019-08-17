Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в странеРИА Новости 04:28
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
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с чего всё началось
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.РИА Новости04:28
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Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
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«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России
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Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей).
Обновлено в 07:13
Происшествия
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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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