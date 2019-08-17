Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

с чего всё началось

Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Политика В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".

Происшествия В Перми автобус с пассажирами врезался в здание На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.

Кино Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Наука Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Транспорт Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Футбол Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".

Футбол Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ» Форвард "ПСЖ" Неймар продолжит тренировки с французским клубом, об этом сообщает Goal.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Экономика Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25% Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.

Футбол «Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России Екатеринбургский «Урал» уступил самарским «Крылья Советов» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 1:3. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене», судил игру Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Экономика Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.

Здоровье Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей).