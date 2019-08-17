Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в странеРИА Новости 04:28

Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
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В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
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