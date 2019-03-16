Политика

В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого»Известия 08:31

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.
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Святослав Пискун
Взыскать с России средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли… Посчитать за 300 лет.
— Святослав Пискун, украинский политикREGNUM 02:36
с чего всё началось
В интервью RT
 Цеков пояснил, что, будучи генеральным прокурором Украины, этот человек постоянно делал глупые заявления, так как "ему все равно, что говорить".
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Украинский государственный деятель. Единственный в истории Украины, занимавший трижды должность генерального прокурора Украины. Генерал-лейтенант налоговой милиции. Государственный советник юстиции 1 класса.
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