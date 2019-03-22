Политика

В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организацииРИА Новости 09:47

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.
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Генсек СЕ отметил необходимость сохранить членство РФ в организации

Москва 2414:25

Ягланд заявил о необходимости сохранить членство РФ в ПАСЕ

ФАН13:58

Генсек Совета Европы: выход России из СЕ стал бы потрясением для организации

ТАСС09:32

Генсек Совета Европы заявил о важности доступа россиянам к ЕСПЧ

Красная весна11:19

Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу

Pravda.Ru10:12

В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации

РИА Новости09:47

Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России

RT на русском12:57
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Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Политика

Идеолог выхода Британии из ЕС возглавит партию Brexit

Фарадж возглавлял UKIP, крупнейшую националистическую партию Великобритании, в 2006–2009 и 2010–2016 годах.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Спорт

Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»

Обновлено в 08:28
Происшествия

Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки

В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено в 13:06
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Космос

Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети

В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:57
Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.
Обновлено в 01:34
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Футбол

Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников

Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.
Обновлено в 14:21
Теннис

Осака вышла в третий круг Miami Open, Остапенко уступила Вондроушовой

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США).
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика

Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Наука

Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной

Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено вчера в 04:29
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Обновлено в 05:07
Общество

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Общество

На Панина подали заявление из-за слов о России

Обновлено в 04:40
Здоровье

Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект

Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки диагноза «наркомания».
Обновлено в 06:14
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом

Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Футбол

Хёнесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ»

После обеда шейх переводит нужную сумму, а на следующий день поднимает цену на газ, чтобы возместить потери.
Обновлено в 13:14
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено в 07:21
Общество

За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

Обновлено в 12:09
Космос

Астронавты НАСА завершили подготовку к выходу в открытый космос

Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой

Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Политика

Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено в 06:15
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
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Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
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