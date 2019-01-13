Армия и оружие
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщается в пресс-релизе SDF.
RT на русском20:59
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
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