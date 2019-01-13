Армия и оружие

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
RT на русском
вчера в 20:59

Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (СДС) заявили, что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщается в пресс-релизе СДС.
RT на русскомвчера в 20:59

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В SDF заявили о поимке боевиков ИГ с российским гражданством

Газета.Ru01:59

Бельгия репатриирует из Турции детей боевика ИГ

Вести.Ruвчера в 11:31

Сирийская оппозиция заявила о задержании двух боевиков с гражданством России

Эхо Москвывчера в 19:07

Сирийская оппозиция заявила о задержании боевиков с гражданством России

РБКвчера в 18:41

В Сирии задержали двух боевиков ИГ с российским гражданством

News.ruвчера в 18:35

В SDF заявили о задержании двух боевиков ИГ* с российским гражданством

РИА Новостивчера в 17:45

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

RT на русскомвчера в 20:59
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова пустят в производство

Обновлено вчера в 23:06
Хоккей

Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя

Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Обновлено вчера в 20:59
Хоккей

Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале молодежного ЧМ

Обновлено вчера в 05:40
Политика

Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика

Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным

По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар

На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Спорт

Евгений Плющенко попал в больницу

Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Марадона успешно перенёс операцию на желудке

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона успешно перенёс операцию на желудке.
Обновлено в 01:23
Космос

Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия

В Перу произошёл взрыв в пляжном клубе

В Перу в клубе на пляже «Лас-Пальмас» произошёл взрыв, в результате инцидента есть пострадавшие.
Обновлено в 01:15
Происшествия

СК возбудил дело после обстрела машины полицейского в Ингушетии

Обновлено вчера в 16:46
Хоккей

Овечкину зашили рану на руке во время матча

Отмечается, что Овечкин досрочно покинул скамейку запасных: медики оказали ему необходимую помощь, зашили рану, и он вернулся на лед.
Обновлено вчера в 23:51
Автоспорт

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Мардеева снялся с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева досрочно завершил выступление на ралли-рейде "Дакар"-2019, который проходит в Перу.
Обновлено в 00:07
Политика

На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено вчера в 19:59
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Политика

Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Япония решила создать ударные самолеты электронной войны

Японское правительство решило разработать собственные ударные самолеты электронной войны для вывода из строя систем связи и радаров предполагаемого противника.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено вчера в 14:53
Спорт

Гандболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате мира

Мужская сборная России по гандболу добилась первой победы на чемпионате мира, который проходит в Германии и Дании.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута

Обновлено в 00:19
Происшествия

Около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае

В результате обрушения перекрытия угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 19 человек, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 21:09
Политика

В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:56
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