Армия и оружие
В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНРRT на русском 17:22
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
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Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
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