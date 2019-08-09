Армия и оружие

В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНРRT на русском 17:22

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
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Денис Пушилин
Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
— Денис ПушилинNewInform 15:59

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