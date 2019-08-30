с чего всё началось

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

Политика Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Польша организовала перепродажу американского сжиженного газа Украине Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, сообщает портал Interia.

Музыка Назван город, где пройдет «Евровидение-2020» Город Роттердам выбран местом проведения Международного песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Общество Россиян возмутила первая в стране реклама одежды с моделью в хиджабе Один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ретейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе.

Происшествия Пожар на площадке с полиэтиленом в Подольске локализован Пожарные локализовали возгорание полиэтилена на открытой площадке в Подольске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".

Происшествия Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.

Космос Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.

Космос Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости".

Общество «Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Политика Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Политика Гончарук объяснил решение оставить Авакова в правительстве Украины Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».