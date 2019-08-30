с чего всё началось

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

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