Политика
РИА НовостиВ СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
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с чего всё началось
Обмен задержанными и осужденными лицами между Киевом и Москвой сегодня не состоится, сообщила украинскому изданию «Обозреватель» пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.Коммерсантъ05:02
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Определились все участники Лиги Европы
В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.
Pravda.Ru 01:54
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM вчера в 06:47
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Газета.Ru 07:06
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Общество
Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа
Московская прокуратура предупредила оппозиционера Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за зафиксированных недостоверных подписей, о незаконности несогласованного шествия 31 августа.
Московский Комсомолец 08:26
Происшествия
При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
Ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района.
RT на русском 08:32
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона.
Мойка78 07:21
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Политика
Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Происшествия
Пострадавший на заводе «Красное Сормово» умер в больнице
АиФ Нижний Новгород 06:52
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Американец поразил соцсети очень длинным пальцем
РИА Новости 07:51
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество
Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах
Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.
Lenta.ru вчера в 15:29
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Политика
Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Фигурное катание
Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа
Газета.Ru вчера в 18:20
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Российская газета 05:00
Автоспорт
Росс Браун: В 2020-м мы хотим поэкспериментировать с форматом Гран При
В преддверии глобальных перемен в правилах в 2021-м Liberty Media хочет оценить концепцию спринтерской гонки и новый формат квалификации.
Autosport.com.ru 08:11
Политика
Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
BFM.ru 03:57
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Здоровье
Доктор медицинских наук поддержала идею разрешить покупку БАДов через Интернет
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова поддержала идею разрешить россиянам покупать биологически активные добавки (БАДы) через Интернет.
ФАН 08:24
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14