с чего всё началось

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Футбол Определились все участники Лиги Европы В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.

Общество Финляндия ограничит ввоз ягод из России Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7 Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Общество Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа Московская прокуратура предупредила оппозиционера Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за зафиксированных недостоверных подписей, о незаконности несогласованного шествия 31 августа.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Спорт Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Николай Петшак, рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, умер во время тренировочного заплыва по Енисею в Красноярске, сообщает министерство спорта региона.

Политика Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Общество Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.

Экономика «Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.

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Автоспорт Росс Браун: В 2020-м мы хотим поэкспериментировать с форматом Гран При В преддверии глобальных перемен в правилах в 2021-м Liberty Media хочет оценить концепцию спринтерской гонки и новый формат квалификации.

Политика Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Общество Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.

Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Здоровье Доктор медицинских наук поддержала идею разрешить покупку БАДов через Интернет Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова поддержала идею разрешить россиянам покупать биологически активные добавки (БАДы) через Интернет.