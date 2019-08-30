с чего всё началось

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

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Общество Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.

Кино Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис» Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.

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Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

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Армия и оружие В сирийском Идлибе вводится новый режим прекращения огня В сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня.

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