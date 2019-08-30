Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
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с чего всё началось
Обмен задержанными и осужденными лицами между Киевом и Москвой сегодня не состоится, сообщила украинскому изданию «Обозреватель
» пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится

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