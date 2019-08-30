с чего всё началось

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

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