с чего всё началось

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Кино Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия 19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.

Футбол Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Экономика На смартфоны для российских чиновников не нашли денег Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.

Политика ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Политика Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.

Общество Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Авто Каким станет автомобиль в недалёком будущем Издание «Профиль» проанализировало возможные тенденции в развитии автомобиля будущего.

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Армия и оружие Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019 Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Футбол Азар признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы Азар в прошлом сезоне вышел на поле в восьми встречах Лиги Европы, забил за «Челси» два мяча и отдал две результативные передачи.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Политика Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.

Политика В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124 Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан».

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