Задержанные вместе с украинскими моряками за нарушение российской границы сотрудники Службы безопасности Украины выполняли служебное контрразведывательное задание. Об этом сообщили в СБУ, отвечая на запрос издания "Украинские новости".

В СБУ рассказали о задачах её сотрудников на задержанных кораблях

Политика Политика В США не исключили новых санкций против России США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Политика Политика Лавров: Порошенко готовит вооруженную провокацию на границе с Россией Президент Украины Петр Порошенко готовит вооруженную провокацию на границе с Россией.

Политика Политика Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции Владимир Путин много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, в том числе, изучает справочную информацию и работает с ведомствами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика Политика Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме Из Украинской православной церкви Московского патриархата - как сказали бы миряне, "структурного подразделения" РПЦ - на собор приехали лишь двое иерархов из почти 80: давно выступавший за автокефалию украинской церкви митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

Политика Политика Путин прокомментировал предложение Сокурова о предновогодней амнистии К вопросу возможной предновогодней амнистии надо подойти внимательно, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующее предложение члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), российского кинорежиссера Александра Сокурова, говорится в стенограмме с заседания, размещенной на сайте Кремля.

Политика Политика Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал и направил украинскому президенту Петру Порошенко закон о расширении зоны контроля Киева в Черном море, передает РИА "Новости".

Политика Политика США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить Россию о помощи Вооруженные силы США могли отказаться от проведения учений в арктическом регионе из-за опасений, что в случае непредвиденных обстоятельств им придется просить помощи России, пишет издание Business Insider.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.

Политика Политика Мэй назвала дату голосования парламента по сделке с ЕС о Brexit Британский парламент проголосует по поводу сделки с ЕС о Brexit на третьей неделе января 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Политика Политика В США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» в выборы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о "вмешательстве" России в выборы в США.

Армия и оружие Армия и оружие Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Политика Названо имя нового главы исполкома ОНФ Михаил Развожаев выразил готовность эффективно выполнять возложенные на него задачи, в частности содействовать реализации «майского указа» главы государства.

Политика Политика Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах.