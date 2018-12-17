Политика

В СБУ рассказали о задачах её сотрудников на задержанных кораблях
Life.ru
06:00

Задержанные вместе с украинскими моряками за нарушение российской границы сотрудники Службы безопасности Украины выполняли служебное контрразведывательное задание. Об этом сообщили в СБУ, отвечая на запрос издания "Украинские новости".
Life.ru06:00

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К вопросу возможной предновогодней амнистии надо подойти внимательно, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующее предложение члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), российского кинорежиссера Александра Сокурова, говорится в стенограмме с заседания, размещенной на сайте Кремля.
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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.
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Мэй назвала дату голосования парламента по сделке с ЕС о Brexit

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Матвиенко: Выборы главы Приморья показали небезразличие граждан

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