СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РоссиюТАСС вчера в 13:36

с чего всё началось

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

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