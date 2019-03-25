В СБУ подтвердили, что Прозоров являлся сотрудником ведомстваАргументы и Факты 10:05

с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что Василий Прозоров действительно является их бывшим сотрудником. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В СБУ подтвердили, что Прозоров являлся сотрудником ведомства

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