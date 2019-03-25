Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров являлся сотрудником ведомстваАргументы и Факты 10:05

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что Василий Прозоров действительно является их бывшим сотрудником. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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"Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера", - говорится в заявлении ведомства в Facebook
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