В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомстваРоссийская газета 09:20

с чего всё началось

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра. Об этом говорится на странице спецслужбы в социальной сети Facebook.

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

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