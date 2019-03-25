В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомстваRT на русском 08:49

с чего всё началось

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства

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Политика СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.

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Экономика На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России» Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.