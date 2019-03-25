В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомстваRT на русском 08:49

с чего всё началось

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства

Экономика Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Армия и оружие Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.

Культура Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Политика Албания решила отменить визы для россиян Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Левников назначен на матч отбора Евро-2020 Италия – Лихтенштейн Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 Италия – Лихтенштейн, информирует пресс-служба УЕФА.

Политика В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.

Финансы Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 8 процентов раньше 2024 года - даты, предусмотренной нацпроектом "Жилье и городская среда".

Политика Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.

Общество Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы.

Армия и оружие Израиль начал стягивать войска к сектору Газа Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.

Экономика Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Политика Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.

Армия и оружие Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Музыка Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.

Общество Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.

Энергетика Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.

Футбол РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России.

Происшествия Полиция объяснила историю с вооруженным гранатой екатеринбуржцем Днем 25 марта Екатеринбург встревожила новость о вооруженном гранатой мужчине.