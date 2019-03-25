Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомстваRT на русском 08:49
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
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с чего всё началось
"Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера", - говорится в заявлении ведомства в Facebook.ТАСС08:41
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Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
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Кино
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Обновлено в 05:33
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
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Финансы
Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%
Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 8 процентов раньше 2024 года - даты, предусмотренной нацпроектом "Жилье и городская среда".
Обновлено в 05:11
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Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
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В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Общество
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Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
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Экономика
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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США
США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
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Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
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Музыка
Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер
Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
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Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
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Обновлено в 10:27
Энергетика
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Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
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Футбол
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Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Полиция объяснила историю с вооруженным гранатой екатеринбуржцем
Днем 25 марта Екатеринбург встревожила новость о вооруженном гранатой мужчине.
Обновлено в 10:41
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Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44