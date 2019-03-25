В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомстваРоссийская газета 09:20

с чего всё началось

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра. Об этом говорится на странице спецслужбы в социальной сети Facebook.

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Политика Министр Великобритании: Мэй не должна уходить в отставку из-за Brexit Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что премьер-министр Тереза Мэй не должна уходить в отставку из-за разногласий по Brexit, сообщает 25 марта Reuters.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Шоу-бизнес Поплавская выступила против признания Началовой заслуженной или народной артисткой России Актриса Яна Поплавская не поддержала инициативу о признании Юлии Началовой заслуженной или народной артисткой России.

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Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Армия и оружие Bloomberg: США провели испытания двух противоракет США провели успешный запуск двух противоракет с базы американских ВВС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

Армия и оружие Рособоронэкспорт покажет новое оружие на выставке LIMA-2019 В пресс-службе Рособоронэкспорта в понедельник, 25 марта, сообщили о намерении России представить новое оружие в ходе малайзийской выставки LIMA-2019.

Финансы Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов В России в последнее время увеличилось число вызовов пенсионеров в налоговые инспекции с целью контроля их денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

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Происшествия В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.