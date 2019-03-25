Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомстваРоссийская газета 09:20
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра. Об этом говорится на странице спецслужбы в социальной сети Facebook.
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"Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера", - говорится в заявлении ведомства в Facebook.ТАСС08:41
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