Политика
ИнтерфаксВ СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа
Обмен удерживаемых Москвой и Киевом лиц в пятницу, 30 августа, не произойдет. Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины (СБУ).
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с чего всё началось
Обмен задержанными и осужденными лицами между Киевом и Москвой сегодня не состоится, сообщила украинскому изданию «Обозреватель» пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.Коммерсантъ05:02
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