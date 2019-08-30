с чего всё началось

Обмен удерживаемых Москвой и Киевом лиц в пятницу, 30 августа, не произойдет. Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа

Политика Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Армия и оружие Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.

Армия и оружие Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот» Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.

Гаджеты Apple покажет новые iPhone 10 сентября Ожидается, что 10 сентября компания покажет миру три новых устройства из линейки iPhone.

Армия и оружие Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Авто Каким станет автомобиль в недалёком будущем Как пишет издание «Профиль», самый вероятный вектор развития будущих машин — это их полная электрификация.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Наука Создана новая вакцина против ВИЧ Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.

Шоу-бизнес Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Шоу-бизнес Сияющая Пугачева произвела фурор На снимке изображена вся семья Галкина и Пугачевой. Лиза и Гарри стоят, прижавшись к Примадонне, улыбающийся Максим – рядом.

Общество Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.

Политика Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Политика Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.

Происшествия Фристайлистка Комиссарова обвинили доктора Блюма в мошенничестве Врача обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при лечении российской фристайлистки Марии Комиссаровой, сломавшей перед Олимпиадой в Сочи позвоночник во время тренировки.

Общество В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в Дирекции по связям с общественностью.

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Экономика ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.

Армия и оружие В США объявили о создании космического командования Президент Дональд Трамп официально объявил о начале работы космического командования страны, целью которого станет обеспечение доминирования Соединённых Штатов в космосе, передаёт РИА Новости.