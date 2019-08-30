с чего всё началось

Обмен удерживаемых Москвой и Киевом лиц в пятницу, 30 августа, не произойдет. Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа

Энергетика Минск разработал альтернативы импорту российской нефти Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".

Энергетика Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.

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Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

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Шоу-бизнес Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым "16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.

Армия и оружие В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион» Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.