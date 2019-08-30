Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа

Обмен удерживаемых Москвой и Киевом лиц в пятницу, 30 августа, не произойдет. Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины (СБУ).
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Обмен задержанными и осужденными лицами между Киевом и Москвой сегодня не состоится, сообщила украинскому изданию «Обозреватель
» пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
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