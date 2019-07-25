Политика
В СБУ объяснили освобождение моряков с российского танкераТК Звезда вчера в 14:18
Сотрудники СБУ утверждают, что они «не нарушали права и свободы российских моряков», сообщает пресс-служба ведомства. Днем 25 июля в порту Измаил в Одесской области был задержан российский танкер Nika Spirit.
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с чего всё началось
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила российских моряков с задержанного в порте Измаил танкера Nika Spirit, поскольку они оказались непричастны к нарушениям законодательства, говорится в сообщении ведомства.Ведомостивчера в 13:35
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