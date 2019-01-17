Политика

СБУ назвала причину задержания высланной из России журналистки БойкоИзвестия 04:17

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали причину задержания журналистки Елены Бойко. Ее обвиняют в агитации за изменение территориальной целостности страны и призывах к госперевороту.
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с чего всё началось
«Начиная с 2014 года она распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ
, опубликованном 17 января.
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