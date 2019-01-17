СБУ назвала причину задержания высланной из России журналистки БойкоИзвестия 04:17

с чего всё началось

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали причину задержания журналистки Елены Бойко. Ее обвиняют в агитации за изменение территориальной целостности страны и призывах к госперевороту.

Политика Политика Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ Госдума отказалась направлять свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Политика В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко

Политика Политика США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.

Политика Политика Верховная рада приняла закон о смене подчиненности украинских приходов Верховная рада Украины приняла закон, устанавливающий порядок смены подчиненности религиозных организаций.

Политика Политика Нарышкин обвинил Лондон в уничтожении улик по делу Скрипалей Власти Великобритании постоянно уничтожают улики по делу об отравлении британского агента, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Политика Башар Асад захотел посетить Крым и Севастополь Президент Сирии Башар Асад высказал намерение посетить Республику Крым и Севастополь.

Политика Политика Дерипаска подал в суд на Зюганова Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Политика Политика Путин проведет переговоры с президентом Сербии Вучичем Президент России Владимир Путин 17 января посетит Белград с официальным визитом.

Политика Политика Адвокат Вышинского заявил, что обыск у него дома завершился Обыск дома в Киеве у адвоката, защищающего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, завершился, сообщил сам защитник Андрей Доманский.

Политика Политика Роскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении закона Роскомнадзор направил Би-би-си повторный запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих ограничение иностранного контроля за СМИ.

Политика Политика Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.

Политика Политика В Хакасии рассказали о причинах увольнения экс-замминистра финансов Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.

Политика Политика Facebook и Instagram удалили 500 аккаунтов, связанных с Россией Более 500 страниц и аккаунтов были удалены из Facebook и Instagram, говорится в пресс-релизе компании.

Политика Политика Военным в запасе могут запретить пользоваться соцсетями В минобороны корреспонденту "РГ" подтвердили, что запрет на пользование соцсетями, который собираются распространить на военнослужащих, может коснуться также уволенных в запас офицеров, прапорщиков и солдат.