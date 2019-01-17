Политика
СБУ назвала причину задержания высланной из России журналистки БойкоИзвестия 04:17
В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали причину задержания журналистки Елены Бойко. Ее обвиняют в агитации за изменение территориальной целостности страны и призывах к госперевороту.
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с чего всё началось
«Начиная с 2014 года она распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном 17 января.Известия04:17
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Политика
Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
Госдума отказалась направлять свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:55
Политика
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
Обновлено в 04:47
Политика
США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля
США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Верховная рада приняла закон о смене подчиненности украинских приходов
Верховная рада Украины приняла закон, устанавливающий порядок смены подчиненности религиозных организаций.
Обновлено в 05:55
Политика
Нарышкин обвинил Лондон в уничтожении улик по делу Скрипалей
Власти Великобритании постоянно уничтожают улики по делу об отравлении британского агента, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 04:35
Политика
Башар Асад захотел посетить Крым и Севастополь
Президент Сирии Башар Асад высказал намерение посетить Республику Крым и Севастополь.
Обновлено в 06:28
Политика
Дерипаска подал в суд на Зюганова
Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 03:38
Политика
Путин проведет переговоры с президентом Сербии Вучичем
Президент России Владимир Путин 17 января посетит Белград с официальным визитом.
Обновлено в 05:47
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что обыск у него дома завершился
Обыск дома в Киеве у адвоката, защищающего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, завершился, сообщил сам защитник Андрей Доманский.
Обновлено в 06:44
Политика
Роскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении закона
Роскомнадзор направил Би-би-си повторный запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих ограничение иностранного контроля за СМИ.
Обновлено в 05:30
Политика
Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил
Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
Обновлено в 00:35
Политика
В Хакасии рассказали о причинах увольнения экс-замминистра финансов
Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.
Обновлено в 04:22
Политика
Facebook и Instagram удалили 500 аккаунтов, связанных с Россией
Более 500 страниц и аккаунтов были удалены из Facebook и Instagram, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Военным в запасе могут запретить пользоваться соцсетями
В минобороны корреспонденту "РГ" подтвердили, что запрет на пользование соцсетями, который собираются распространить на военнослужащих, может коснуться также уволенных в запас офицеров, прапорщиков и солдат.
Обновлено в 05:36
Политика
Александр Беглов назначил шесть новых глав комитетов Смольного
Сегодня, 17 января, день в Смольном начался с кадровых перестановок: временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжения о назначении новых глав городских комитетов.
Обновлено в 01:22