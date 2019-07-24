Экономика
В России стало меньше фальшивых купюрВзгляд.ру 04:59
В банковской системе России во втором квартале 2019 года выявлено 9 тыс.178 штук поддельных денежных знаков, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Банке России.
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Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Авто
BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe
Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
У нового iPhone не будет разъема USB Type-C
Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Общество
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае накрыл Сибирь
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Россияне стали покупать меньше бытовой химии
По данным Nielsen, почти 80 процентов стиральных порошков, 71 процент кондиционеров для белья и 52 процента чистящих средств в денежном выражении россияне сейчас покупают только со скидкой.
Обновлено в 06:51
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Общество
ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились
42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное.
Обновлено в 04:26
Единоборства
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Максим Дадашев погиб, потому что его тренер остановил бой не вовремя, заявил Sport24 прославленный коллега боксера Костя Цзю.
Обновлено в 02:38
Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Авто
Китайцы начали поставлять в РФ подержанные автомобили
Обновлено в 02:56
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Политика
МВФ предрек Украине потерю трети рабочей силы до 2050 года
Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Об этом говорится в результатах исследования Международного валютного фонда (МВФ).
Обновлено в 06:50
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Две тысячи крыш Петербурга оборудуют технологиями «против сосулек»
К декабрю две тысячи городских чердаков оборудуют новыми технологиями, которые не дадут сосулькам появиться на крышах.
Обновлено в 06:25
Футбол
Футболисты «Нефтчи» все-таки вылетели на игру с «Арсеналом»
Футболисты «Нефтчи» с серьезной задержкой вылетели из Баку в Москву, передает «Спорт Экспресс». Они ожидали отправления примерно с 6 утра.
Обновлено в 06:37
Хоккей
Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Общество
Саратов вошел в топ-10 самых больных городов в стране
Напомним, ранее Саратов попадал в рейтинги самых пьющих, хамских, коррупционных, добрых, честных, грязных и агрессивных городов в стране по версии агентства Zoom Market.
Обновлено в 04:56
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Футбол
Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов.
Обновлено в 05:19
Политика
На Украине начнут продавать позолоченные бюсты Зеленского
На Украине с завтрашнего дня стартуют продажи гипсовых бюстов президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание «Украинские новости» в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:36