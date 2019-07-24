В банковской системе России во втором квартале 2019 года выявлено 9 тыс.178 штук поддельных денежных знаков, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Банке России.

В России стало меньше фальшивых купюр

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