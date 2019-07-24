Экономика
В Белгородской области обнаружили поддельные 200-рублёвые банкнотыБелПресса 07:39
В Отделении Белгород Банка России отметили рост количества подделок новых банкнот образца 2017 года. До этого в области выявили всего три фальшивые 2-тысячные и не обнаружили ни одной 200-рублёвой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Обновлено в 06:20
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Япония объявила о намерении демонтировать АЭС «Фукусима-2»
В Японии планируют демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2".
Обновлено в 08:26
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Политика
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Напомним, памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, проходят в Польше ежегодно 1 сентября в 4:48 по местному времени на мысе Вестерплатте в Гданьске — именно здесь в это время началась первая бомбардировка Польши нацистами.
Обновлено вчера в 02:06
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Авто
Volkswagen Tharu стал лучшим кроссовером на рынке
По результатам опроса, который накануне был проведен крупнейшим автомобильным порталом в Китае - Autohome, поднебесные автолюбители назвали VW Tharu лучшим в сегменте компактных SUV.
Обновлено в 00:46
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям
Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:01
Музыка
Гитарист группы «Кино» ответил Metallica исполнением ее хита
Один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян ответил легендарному коллективу Metallica после того, как американские музыканты исполнили на концерте в "Лужниках" песню "Группа крови".
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
В «Ленкоме» рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 07:25
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Китайцы начали поставлять в Россию подержанные автомобили
Обновлено в 02:56
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Дым от пожаров в Сибири пришел в Челябинскую область
В министерстве экологии региона предположили, что дым мог прийти из-за сильных пожаров в западной части Сибири.
Обновлено в 05:09
Авто
Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка
В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
Обновлено вчера в 11:40