Экономика

В Белгородской области обнаружили поддельные 200-рублёвые банкнотыБелПресса 07:39

В Отделении Белгород Банка России отметили рост количества подделок новых банкнот образца 2017 года. До этого в области выявили всего три фальшивые 2-тысячные и не обнаружили ни одной 200-рублёвой.
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