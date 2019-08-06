По данным ГУ МЧС по Рязанской области, информация о ДТП на трассе М-5 поступила в 05:27 мск во вторник. На ликвидацию последствий ДТП выехал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

с чего всё началось

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на скорую помощь.

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

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