Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенниковВести.Ru 00:36
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам. Объявления о продаже они размещали на интернет-сайтах.
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Экономика
Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня
Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Наука
Назван фактор, повышающий риск развития рака
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Самолет Air Astana совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:45
Космос
SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:43
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Космос
Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле
Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» написал явку с повинной
Фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" написал явку с повинной.
Обновлено 15 мая в 03:14
Экономика
Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»
Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Общество
Ливневки в Екатеринбурге не справляются с нагрузкой
Дождь продолжается с вечера четверга, многие улицы затоплены, а на дорогах образовались пробки.
Обновлено в 02:27
Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Большая часть российских семей не имеют сбережений
Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Власти Венгрии рекомендовали Зеленскому пересмотреть закон о госязыке
Власти Венгрии призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть принятый его предшественником Петром Порошенко закон о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Трамп признался, что не хочет войны с Ираном
Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Авто
BMW выпустит юбилейный BMW M5 Edition 35 Years
Внешность нового M5 Edition 35 Years отличается благодаря уникальному цвету BMW Individual Frozen Dark Grey II.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Трактор и трамвай столкнулись «лоб в лоб» на Волковском
Во Фрунзенском районе Петербурга ранним утром в пятницу, 17 мая, столкнулись трамвай и трактор.
Обновлено в 01:11
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 15 мая в 21:53
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40