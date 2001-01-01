Общество
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение7 новостей 11:42
По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" до конца суток 6 июля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, усиление ветра порывами 12-17 м / с. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
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