Общество
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение7 новостей 11:42
По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" до конца суток 6 июля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, усиление ветра порывами 12-17 м / с. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
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Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Экономика
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Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено в 15:56
Происшествия
При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек
В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Политика
Британия выделит миллионы на борьбу с фейками
Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Происшествия
У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения
По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
Обновлено в 08:13
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Космос
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Политика
Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией
Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700
Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских юмористов
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Россия поставила НАТО условия по ракетам
Постоянное представительство России при НАТО заявило, при каких условиях не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.
Обновлено вчера в 09:53
Спорт
В Иркутске стартовало ралли «Шелковый путь»
В Иркутске состоялась официальная церемония открытия «Шелкового пути», после которого был дан старт международному ралли.
Обновлено в 15:39
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Наука
Общая масса холодного и горячего материала галактических скоплений остается неизменна
Международная группа, возглавляемая астрофизиками из Университета Мичигана и Университета Бирмингема, 12 лет собирала данные и, наконец, измерила массы галактических скоплений.
Обновлено в 05:01
Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Гаджеты
Смартфон OnePlus One загорелся без причины
Инцидент Пользователь Чаити Нарула под ником @Chaiti сообщила в Twitter о том, что смартфон OnePlus One ее знакомого Рахула Гималяна загорелся даже в выключенном виде и без подключения к зарядному устройству.
Обновлено в 11:57