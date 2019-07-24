Экономика
В Рязанской области обнаружили поддельную сторублёвую купюру62инфо 06:26
Всего в первом полугодии в Рязанской области нашли 103 фальшивых купюры. Больше всего подделали пятитысячных – 59 штук.
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Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
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Экс-директор Антипинского НПЗ потребовал от завода 12 млн долларов
Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко направил иск в суд с требованием получить от завода более 10 миллионов долларов недополученных премий и 1,9 миллиона в виде штрафов.
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Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
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Происшествия
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Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
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За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
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Минкульт РФ выяснит, какие Винни-Пухи нужны современным детям
Ведомство планирует выяснить, каких сценариев ожидать в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:04
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Обновлено в 06:50
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Россияне оценили меры господдержки рождаемости
27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.
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Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова
Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Обновлено в 07:35
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в России
Лидером рейтинга японская Toyota, которая в РФ насчитывает 3,5 млн автомобилей зарубежной сборки или 92% от всего автопарка марки в нашей стране.
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«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем
Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42