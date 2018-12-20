Экономика

В Rusal заявили об отсутствии гарантий снятия санкций
Евразия Daily
02:00

Как сообщало EADaily, накануне стало известно о том, что Минфин США готов с Rusal, En+ и «Евросибэнерго» санкции в течение ближайших 30 дней. Для этого бывшему мажоритарию холдинга Олегу Дерипаске пришлось сократить свою долю в En+ примерно с 70 до 44,95% без права ее увеличения.
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