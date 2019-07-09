Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.

с чего всё началось

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

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