В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Существует несколько способов замены отпускников.

с чего всё началось

Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск. Об этом напомнили в Роструде в разгар отпускного сезона — в пятницу, 5 июля. В ведомстве также уточнили, как именно работодатели должны оплатить труд тех, кто одновременно выполняет свои обязанности и работает за отдыхающих коллег.

В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников

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