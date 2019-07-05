Общество
В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускниковИзвестия 01:26
Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск. Об этом напомнили в Роструде в разгар отпускного сезона — в пятницу, 5 июля. В ведомстве также уточнили, как именно работодатели должны оплатить труд тех, кто одновременно выполняет свои обязанности и работает за отдыхающих коллег.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Существует несколько способов замены отпускников.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
Обновлено в 03:10
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Общество
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Футбол
Суботич подписал контракт с «Унионом»
30-летний футболист заключил двухлетний контракт с берлинским "Унионом", впервые вышедшим в Бундеслигу.
Обновлено в 01:20
Интернет
Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей
В браузере Mozilla Firefox на протяжении 17 лет злоумышленники могли без особого труда красть файлы пользователей.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Полиция ищет оружие у екатеринбуржцев перед приездом Путина
В Екатеринбурге полиция начала обход квартир в преддверие приезда президента страны Владимира Путина, который может прибыть в город на саммит GMIS и "Иннопром".
Обновлено в 02:35
Авто
В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа
Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Общество
Следующую партию косаток выпустят из «китовой тюрьмы» через две недели
Следующий этап освобождения белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье завершится через две недели, сообщил журналистам в четверг директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Политика
«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа
"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено 03 июля в 21:47
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35