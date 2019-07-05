Общество

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускниковИнтерфакс 02:50

В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.
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с чего всё началось

В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников

В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Существует несколько способов замены отпускников.
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Роструд уточнил, как платить работающим за ушедших в отпуск

URA.Ru03:00

Роструд рассказал о порядке оплаты работникам, замещающим отпускников

ТАСС03:16

В Роструде напомнили о порядке выплат работающим за отпускников

РИА Новости02:23

Роструд объяснил порядок оплаты труда работающих за отпускников

РБК03:04

В Роструде уточнили схему выплат работающим за отпускников

RT на русском01:45

В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников

Известия01:26

В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников

Российская газетавчера в 20:15
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Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Транспорт

В Шереметьеве проведут прием по вопросу прав пассажиров при доставке багажа

В аэропорту Шереметьево 3 июля проведут прием граждан по вопросу о соблюдении прав пассажиров при доставке багажа.
Обновлено 02 июля в 14:53
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного

Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт

Призер Олимпийских игр получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками

Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок после того, как был признан виновным в торговле наркотиками, сообщает ABC.
Обновлено в 06:07
Космос

В NASA испытают надувной «тормоз» для посадки на Марс

Обновлено 02 июля в 09:25
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырём погибшим подводникам

Обновлено в 05:21
Технологии

В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно

Клуб подводных исследователей ММО объединяет дайверов-энтузиастов для обследования российской части Балтийского моря.
Обновлено в 04:52
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Экономика

Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве

Обновлено в 04:54
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Наука

Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление

Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Брэд Питт заявил, что уходит из кино

Недавно Брэд Питт рассказал, что собирается оставить съемки в кино. При этом актер сообщил, что делать это он будет постепенно.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления

Обновлено в 06:13
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Авто

Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer

На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Космос

В Роскосмосе заявили о заинтересованности в кооперации с партнерами по МКС в освоении Луны

Россия заинтересована в развитии лунной программы совместно с партнерами по Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.
Обновлено в 06:02
Политика

Госкино Украины просит Зеленского запретить показ сериала «Сваты»

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Авто

Ужесточение правил тюнинга автомобилей откладываются

Ведь тюнинг затрагивает изменения оптики, конструкции двигателя, подвески и других жизненно важных узлов для автомобиля.
Обновлено 02 июля в 10:45
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