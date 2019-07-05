В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Существует несколько способов замены отпускников.

с чего всё началось

Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета». Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства. Так, при временном переводе работник выполняет только обязанности отпускника.

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

Здоровье В дагестанские больницы поступили новые передвижные ФАПы В Дагестан направлены новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Происшествия В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.

Общество Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Происшествия В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Происшествия СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.

Экономика ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году Ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от атак, приписываемых Silence (другой основной группировке), - не менее 14,4 миллиона рублей.

Авто Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.

Авто В честь своего 70-летия Porsche представила новый Porsche 935 В своем желании воскресить легендарного «Моби Дика», компания Porsche на основе хардкорной версии 911 подготовила уникальный 935 и приурочила его выпуск к своему 70-му юбилею.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Политика На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Шоу-бизнес Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.

Футбол Эль-Шаарави договорился с китайским клубом Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави договорился о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Теперь китайскому клубу нужно получить одобрение «Ромы».

Политика В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

Недвижимость Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.

Политика ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).

Экономика Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56% Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.