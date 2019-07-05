Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускниковREGNUM 02:54
Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета». Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства. Так, при временном переводе работник выполняет только обязанности отпускника.
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с чего всё началось
В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Существует несколько способов замены отпускников.Российская газетавчера в 20:15
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Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Здоровье
В дагестанские больницы поступили новые передвижные ФАПы
В Дагестан направлены новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено в 02:25
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Многодетный Оскар Кучера не понимает тех, кто не хочет рожать детей
Известный российский телеведущий Оскар Кучера заявил, что не понимает тех, кто отказывается рожать детей.
Обновлено в 01:46
Происшествия
СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени
Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году
Ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от атак, приписываемых Silence (другой основной группировке), - не менее 14,4 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Авто
В честь своего 70-летия Porsche представила новый Porsche 935
В своем желании воскресить легендарного «Моби Дика», компания Porsche на основе хардкорной версии 911 подготовила уникальный 935 и приурочила его выпуск к своему 70-му юбилею.
Обновлено в 03:39
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Футбол
Эль-Шаарави договорился с китайским клубом
Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави договорился о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Теперь китайскому клубу нужно получить одобрение «Ромы».
Обновлено в 02:49
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 02:44
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Экономика
Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%
Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено вчера в 10:13