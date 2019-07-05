В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Существует несколько способов замены отпускников.

с чего всё началось

Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета». Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства. Так, при временном переводе работник выполняет только обязанности отпускника.

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

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