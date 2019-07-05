Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускниковREGNUM 02:54
Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета». Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства. Так, при временном переводе работник выполняет только обязанности отпускника.
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с чего всё началось
В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. Существует несколько способов замены отпускников.Российская газетавчера в 20:15
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В России могут взять под контроль сбор ягод и грибов
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Общество
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
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Общество
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На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
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Обновлено в 07:45
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В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
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Обновлено в 05:52
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Новый метод основан на использовании радионуклида свинца-212 – его альфа-частицы эффективно воздействуют на раковые клетки, но при этом обладают очень коротким пробегом в ткани.
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Политика
Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области
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Обновлено в 07:47
Политика
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В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
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Авто
BMW и Daimler совместно будут разрабатывать беспилотные системы
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие японские автопроизводители объединяются для того, чтобы совместно разрабатывать беспилотные системы.
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По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в автомобиле в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu.
Обновлено в 06:50
Общество
Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Футбол
Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»
В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
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Общество
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Путин рассказал о наставлении от папы Римского
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Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
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Общество
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Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Наука
Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни
Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено в 05:16
Космос
Спутник «Метеор-М» вывели на орбиту
Метеорологический спутник "Метеор-М" № 2-2 отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на целевую орбиту.
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Армия и оружие
Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного
Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 15:25
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Завод HAVAL в Тульской области показал производство
5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
Обновлено в 05:30
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10